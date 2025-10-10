Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമൈ​ക്രോ ഹെ​ൽ​ത്ത്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:09 AM IST

    മൈ​ക്രോ ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സി​ന് സി.​എ.​പി അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മൈ​ക്രോ ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സി​ന് സി.​എ.​പി അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    സി.​എ.​പി അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച മൈ​ക്രോ ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​നാ​യ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ​ത്തോ​ള​ജി​സ്റ്റ്സ് (സി.​എ.​പി) സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ മൈ​ക്രോ ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ്.

    ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, കൃ​ത്യ​ത, മി​ക​വ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സി.​എ.​പി അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ, ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും, കൃ​ത്യ​ത, വി​ശ്വാ​സ്യ​ത, ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത, സ​മ​ഗ്ര​ത എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സി.​എ.​പി അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ, മൈ​ക്രോ​ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന ഓ​രോ ഫ​ല​വും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ജ​നി​ത​ക​ശാ​സ്ത്ര​വും ജീ​നോ​മി​ക്സും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ല​ബോ​റ​ട്ട​റി മെ​ഡി​സി​ൻ, പ​ത്തോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മൈ​ക്രോ​ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ്. ലോ​കോ​ത്ത​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച്, സു​സ്ഥി​ര ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്ത് പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തു പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മൈ​ക്രോ ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ്, ജി.​ഇ ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ, അ​ബോ​ട്ട് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഗോ​ള ടെ​ക്നോ​ള​ജി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, കം​പ്ലീ​റ്റ് ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് മു​ത​ലാ​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളെ പ്രി​സി​ഷ​ൻ ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക്സി​നു വേ​ണ്ടി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    മൈ​ക്രോ ഹെ​ൽ​ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ണ​ർ​മാ​രോ​ടും ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​നൗ​ഷാ​ദ് സി.​കെ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​വി​ജ​യ് വി​ഷ്ണു പ്ര​സാ​ദ്, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ൻ​സ മേ​രി, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് നി​ജി മാ​ത്യൂ, ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ് ജ​നി​റ്റി​സി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ജ​സ്റ്റി​ൻ കാ​ർ​ല​സ്, അ​നാ​ട്ട​മി​ക്ക​ൽ പ​ത്തോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ഒ​ൽ​ഫ നെ​യ്‍ലി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഹെ​ഡ് ഷി​ജു എ​ൻ.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsMicro Health Laboratoriesgulf news malayalam
    News Summary - Micro Health Laboratories receives CAP accreditation
    Similar News
    Next Story
    X