    date_range 29 Dec 2025 9:30 AM IST
    date_range 29 Dec 2025 9:30 AM IST

    മൈ​ക്രോ ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ് ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍ ഡി​സീ​സ് ചെ​ക്ക​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍

    മൈ​ക്രോ ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ് സി.​എ​സ്.​ആ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്
    മൈ​ക്രോ ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ് ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍ ഡി​സീ​സ് ചെ​ക്ക​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍
    മൈ​ക്രോ ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: കാ​പ്, ജെ.​സി.​ഐ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​നോ​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന മൈ​ക്രോ ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സി​ന്റെ ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍ ഡി​സീ​സ് ചെ​ക്ക​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ല്‍ 31 വ​രെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി 16ാമ​ത് ത​വ​ണ​യാ​ണ്മൈ ​ക്രോ ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ് ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍ ഡി​സീ​സ് ചെ​ക്ക​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​ദേ​ശി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ല്‍ വി​ശി​ഷ്യാ കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ല്‍ ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍ ഡി​സീ​സു​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മൈ​ക്രോ ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ചീ​ഫ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ അ​ല്‍ക മീ​ര സ​ണ്ണി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഗ​ള്‍ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ്, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ള്‍, ഹാ​ര്‍ട്ട് ഡി​സീ​സ്, കി​ഡ്‌​നി ഡി​സീ​സ്, ലി​വ​ര്‍ ഡി​സീ​സ്, യൂ​റി​ക് ആ​സി​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍ ഡി​സീ​സ് ചെ​ക്ക​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​നി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ഗ​തി​യി​ല്‍ 500 റി​യാ​ലി​ന് മീ​തെ ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ കേ​വ​ലം 50 റി​യാ​ലി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ 16 വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ണ്‍പ​തി​നാ​യി​രം പേ​ര്‍ ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ന്‍ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ​വ​രി​ല്‍ 20- 25 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും വ്യ​ത്യ​സ്ത ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍ ഡി​സീ​സു​ക​ള്‍ ഉ​ള്ള​വ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഹോം ​സാ​മ്പി​ള്‍ ക​ല​ക്ഷ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​ന് 75 റി​യാ​ല്‍ അ​ധി​കം ന​ല്‍ക​ണം.

    രാ​വി​ലെ ആ​റു മ​ണി മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 10 മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് മൈ​ക്രോ ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി സ​മ​യം. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റെ​ങ്കി​ലും ഫാ​സ്റ്റി​ങ്ങി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തേ​ണ്ട​ത്. 2010 മു​ത​ല്‍ മൈ​ക്രോ ഹെ​ല്‍ത്ത് ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സി.​എ​സ്.​ആ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ലൈ​ഫ് സ്റ്റൈ​ല്‍ ഡി​സീ​സ് ചെ​ക്ക​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ചീ​ഫ് ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഷ​ഫീ​ഖ് കെ.​സി., ക​ൺ​സ​ല്‍ട്ട​ന്റ് ഹി​സ്റ്റോ പാ​ത്തോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ഒ​ല്‍ഫ, മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​വി​ജ​യ് വി​ഷ്ണു, ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഹെ​ഡ് നി​ജി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​രും വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

