Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 2:50 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 2:50 PM IST

    എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ; ക​ല​യും പ​ഠ​ന​വും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ; ക​ല​യും പ​ഠ​ന​വും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
     ‘ലൗ​ഹ് വ ​ഖ​ലം’ എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മ്യൂ​സി​യം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ‘ലൗ​ഹ് വ ​ഖ​ലം’ എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മ്യൂ​സി​യം പു​തി​യ ‘ലേ​ണി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്’ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. മ്യൂ​സി​യം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്. ഡി​സം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര​ക​ളും ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ക​ണ്ടു​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. ഗാ​ല​റി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ശേ​ഷം, ക​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. നി​റ​ങ്ങ​ൾ, രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ൽ, ച​ല​നം, അ​ബ്‌​സ്‌​ട്രാ​ക്ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ഹു​സൈ​ന്റെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ഞ്ച് സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സ​ജീ​വ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഇ​ട​മെ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ലൗ ​വ ഖ​ലം മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​നു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഔ​ട്ട്‌​റീ​ച്ച് മാ​നേ​ജ​ർ ജ​വാ​ഹ​ർ അ​ൽ മ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​മാ​യി ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യും ചി​ന്താ​പ​ര​മാ​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യും ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ലൗ ​വ ഖ​ലം: എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ മ്യൂ​സി​യം 2025 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് തു​റ​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​നും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ മ​ഖ്ബൂ​ൽ ഫി​ദ ഹു​സൈ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നും കൃ​തി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​മ്യൂ​സി​യം. പെ​യി​ന്റി​ങ്, സി​നി​മ, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി ഹു​സൈ​ന്റെ 150ല​ധി​കം യ​ഥാ​ർ​ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​ജീ​വി​ത​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളും മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് https://lawhwaqalam.org.qa എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഇ​പ്പോ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    ​4-7 വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്: ഷേ​പ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ളേ​ഴ്‌​സ്’ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല. ഗാ​ല​റി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​റ​ങ്ങ​ളെ​യും രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കൊ​ളാ​ഷ് നി​ർ​മാ​ണ​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ​8-12 വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്: ‘സ്റ്റോ​റീ​സ് ഇ​ൻ ദി ​സി​റ്റി: റീ ​ഇ​മാ​ജി​നി​ങ് അ​ർ​ബ​ൻ ലൈ​ഫ് ത്രൂ ​എം.​എ​ഫ്. ഹു​സൈ​ൻ​സ് ഐ​സ്’. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്. ര​ച​നാ​രീ​തി​ക​ളും പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് ഇ​ത് പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ​13-17 വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്: ‘ഡൈ​നാ​മി​ക് നാ​രേ​റ്റീ​വ്സ്: മൂ​വ്‌​മെ​ന്റ്, സ്റ്റോ​റി ആ​ൻ​ഡ് അ​ബ്‌​സ്‌​ട്രാ​ക്ഷ​ൻ’. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​പാ​ധി​ക​ളാ​യി ച​ല​നം, താ​ളം, അ​ബ്‌​സ്‌​ട്രാ​ക്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​സെ​ഷ​ൻ.

    ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: ‘ആ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ ദി ​പാ​ർ​ക്ക്: ക​ള​ക്ടീ​വ് ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ മ്യൂ​റ​ൽ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ്’. ഗാ​ല​റി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ശി​ൽ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പെ​യി​ന്റി​ങ്ങും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു ഔ​ട്ട്‌​ഡോ​ർ മ്യൂ​റ​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന സെ​ഷ​നാ​ണി​ത്.

