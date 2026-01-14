മെത്താംഫിറ്റമിൻ പിടികൂടി; ഹമദ് തുറമുഖം വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്നാണ് ഖത്തർ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്text_fields
ദോഹ: ഖത്തർ കസ്റ്റംസിലെ ആൻഡി സ്മഗ്ലിങ് ആൻഡ് ഹാംഫുൾ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ‘ഷാബു’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മെത്താംഫിറ്റമിൻ എന്ന ലഹരിമരുന്ന് പിടികൂടി. ചരക്കുകപ്പൽ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 1.84 കിലോഗ്രാം ലഹരിമരുന്നാണാണ് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഹമദ് തുറമുഖത്ത് എത്തിയ കണ്ടെയ്നറിൽ കസ്റ്റംസ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരിവേട്ട പിടികൂടിയത്.
ചരക്കിന്റെ രേഖകളും കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷനും പരിശോധിച്ച ശേഷം കണ്ടെയ്നർ അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശദമായ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു. ഓഡിയോ സ്പീക്കറുകൾക്കുള്ളിലെ പൊള്ളയായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് ലഹരിമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
