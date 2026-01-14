Begin typing your search above and press return to search.
    മെ​ത്താം​ഫി​റ്റ​മി​ൻ പി​ടി​കൂ​ടി; ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്

    മെ​ത്താം​ഫി​റ്റ​മി​ൻ പി​ടി​കൂ​ടി; ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്
    ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ക​സ്റ്റം​സി​ലെ ആ​ൻ​ഡി സ്മ​ഗ്ലി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഹാം​ഫു​ൾ ട്രേ​ഡ് പ്രാ​ക്ടീ​സ​സ് വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ‘ഷാ​ബു’ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മെ​ത്താം​ഫി​റ്റ​മി​ൻ എ​ന്ന ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. ച​ര​ക്കു​ക​പ്പ​ൽ വ​ഴി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 1.84 കി​ലോ​ഗ്രാം ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നാ​ണാ​ണ് ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ​

    ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​യ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ല​ഹ​രി​വേ​ട്ട പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ച​ര​ക്കി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ളും ക​സ്റ്റം​സ് ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​നും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​ഓ​ഡി​യോ സ്പീ​ക്ക​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ പൊ​ള്ള​യാ​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    X