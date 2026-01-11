Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ൽ ഖോ​റി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 12:41 PM IST

    അ​ൽ ഖോ​റി​ൽ ഉ​ൽ​ക്കശില​ ഭാ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​സ്ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ
    അ​ൽ ഖോ​റി​ൽ ഉ​ൽ​ക്കശില​ ഭാ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ ഖോ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഉ​ൽ​ക്കാ​ഭാ​ഗം

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: അ​ൽ ഖോ​റി​ൽ ഒ​രു ഉ​ൽ​ക്കാ​ഭാ​ഗം കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​സ്ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ജ​ബി​ർ ആ​ൽ​ഥാ​നി. ‘കോ​സ്മി​ക് ഗ്ലാ​സ്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ടെ​ക്റ്റൈ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ൽ​ക്കാ​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ, ഇ​ത് ഇ​രു​മ്പി​ന്റെ അം​ശ​മു​ള്ള ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല​യാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ, ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ശി​ല​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ​വ​ള​രെ വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള ഉ​ൽ​ക്കാ​ശി​ല​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Al Khorqatar​meteorite
    News Summary - Meteorite fragment found in Al Khor
    Similar News
    Next Story
    X