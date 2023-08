ഖത്തറിന്റെ ആകാശത്തും കാണാം ഉൽക്കാമഴ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോഹ: ആകാശത്തെ അദ്ഭുതകാഴ്​ചകൾ ഇഷ്​ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക്​. എങ്കിൽ, ഈയാഴ്​ചയിലെ ശനി, ഞായർ രാത്രികൾ നഷ്​ടപ്പെടുത്തരുത്​. അനന്തമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ആകാശത്തേക്ക്​ മലർന്നു കിടന്ന്​ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്​ അദ്​ഭുതകാഴ്​ചകളാകും. ആകാശ വിസ്​മയങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഉൽക്കാവർഷം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഖത്തറിൻെറ ആകാശത്തും തെളിമയോടെ ദൃശ്യമാവുമെന്ന്​ ജ്യോതിശാസ്​ത്ര നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്​ചയായി സൂപ്പർ മൂൺ കൺനിറയെ കണ്ട്​ ചന്ദ്ര അടുത്തറിഞ്ഞതിൻെറ ആവേശത്തിനു പിന്നാലെയാണ്​ ആകാശനിരീക്ഷകർക്ക്​ മറ്റൊരു സന്തോഷമായി ഉൽക്കാ വർഷമെത്തുന്നത്​. മുൻകാലങ്ങളേക്കാൾ തെളിമയോടെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം അരികെ നിന്നു കാണാമെന്നാണ്​ ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത. ആകാശം കൂടുതൽ ഇരുണ്ടതായി മാറുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാവും കണ്ണിന്​ മുന്നിൽ തീപന്തംപോലെ ഉൽക്കകൾ പോയ്​ മറയുന്നത്​. ഓരോ മണിക്കൂറിലും 100 മുതൽ 120 വരെ ഉൽക്കകൾ തീജ്വാലയായി ആകാശത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്നാണ്​ ജ്യോതി ശാസ്​ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്​. നഗ്​നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ടു തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, ആകാശ കാഴ്​ചകൾ ഇഷ്​ടപ്പെടുന്നവർക്കടുള്ള അപൂർവ വിരുന്ന്​ കൂടിയാകുമിത്​. പ്ര​ഭാ​ത​ത്തോ​ട് അ​ടു​ക്കു​ംതോ​റും ഉ​ൽ​ക്കാ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ നി​ര​ക്ക് കൂ​ടും. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത്​ ദൃ​ശ്യ​മാ​കു​ന്ന ഉ​ൽ​ക്കാ​മ​ഴ​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പെ​ർ​സീ​ഡ്​​സ്​ ആ​ണ്​ വരും ദിനങ്ങളിൽ വി​രു​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​ക്കാ​വ​ർ​ഷം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 12ന്​ ​വി​വി​ധ അ​റ​ബ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കാ​ശ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എങ്ങനെകാണാം കസേരയിൽ ഇരുന്ന്​ ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തരുത്​. വീടിന്റെ മേൽക്കുരയിലോ, കാഴ്​ച തടസ്സമില്ലാത്ത സ്​ഥലങ്ങളിലോ മലർന്നു കിടന്ന്​ തന്നെ ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്താവുന്നതാണ്​.

ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ ആസ്​ട്രോണോ ഫോ​ട്ടോഗ്രാഫർ അജിത്​ എവറസ്​റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കറാറയിൽ നിരീക്ഷണത്തിന്​ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. നഗ്​ന നേത്രങ്ങൾകൊണ്ട്​ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും രണ്ട്​ ടെലസ്​കോപ്പുകളും സജ്ജമാക്കുന്നതായി അജിത്​ അറിയിച്ചു. ഗ്രഹങ്ങൾ കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്​ ടെലസ്​കോപ്പുകൾ ഒരുക്കുന്നത്​.

​ഇരുണ്ട ആകാശത്താണ്​ കൂടുതൽ കാഴ്​ചയുണ്ടാവുക. കസേര ഒഴിവാക്കി, കിടന്നു കാണുന്നത്​ ആകാശത്തിന്റെ 360 ഡിഗ്രി കാഴ്​ച നൽകും. ​മൊബൈൽ വെളിച്ചം ഉൾപ്പെടെ വൈറ്റ്​ ലൈറ്റുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ്​ നിരീക്ഷണത്തിന്​ ഒരുങ്ങേണ്ടത്​. Show Full Article

News Summary -

Meteor shower can also be seen in the sky of Qatar