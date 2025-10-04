യു.എൻ അഭയാർഥി ഹൈകമീഷണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 4 Oct 2025 2:24 PM IST
Updated Ondate_range 4 Oct 2025 2:24 PM IST
യു.എൻ അഭയാർഥി ഹൈകമീഷണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
News Summary - Met with the UN High Commissioner for Refugees
ദോഹ: യു.എന്നിലെ ഖത്തറിന്റെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ശൈഖ ആലിയ അഹമ്മദ് ബിൻ സെയ്ഫ് ആൽഥാനി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർത്ഥി ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഫിലിപ്പോ ഗ്രാൻഡിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മാനുഷികവും ദുരിതാശ്വാസപരവുമായ സഹായം നൽകുന്നതിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അഭയാർത്ഥികളുടെയും കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. ന്യൂയോർക്കിലെ ആസ്ഥാനത്ത് ഗാംബിയയിലെ അറ്റോണി ജനറലും നീതിന്യായ മന്ത്രിയുമായ ദൗദ എ ജാലോയുമായും അവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും ചർച്ച ചെയ്തു.
