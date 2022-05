മെസ്സിയും സംഘവും അടുത്തയാഴ്ച ഖത്തറിൽ

By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദോഹ: കാൽപന്തുകളിയുടെ മഹാമേളക്കൊരുങ്ങുന്ന ഖത്തറിന്‍റെ മണ്ണിലേക്ക്​, ആവേശം വാനോളമുയർത്താൻ കളിയുടെ ഇതിഹാസങ്ങളെത്തുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ വിവിധ ടീമുകളുടെ സൂപ്പർ താരങ്ങളായി മാറാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പി.എസ്​.ജിയുടെ താരരാജാക്കൻമാരാണ്​ അടുത്തയാഴ്ച ഖത്തറിലെത്തുന്നത്​. മേയ്​ 15, 16 തീയതികളിൽ ലയണൽ മെസ്സി, കിലിയൻഎംബാപ്പെ, നെയ്മർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഫ്രഞ്ച്​ ലീഗ്​ ചാമ്പ്യൻ ടീം ദോഹയിൽ പര്യടനം നടത്തും. ലീഗിൽ തങ്ങളുടെ അവസാന മത്സരം മേയ്​ 14 പൂർത്തിയാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാവും ടീമിന്‍റെ വരവ്​.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ സീസൺ മധ്യേ ഖത്തറിലെത്താൻ പദ്ധതിയിട്ട പി.എസ്​.ജി ഒമിക്രോൺ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന്​ പര്യടനത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസം ഖത്തറിൽ വിവിധ പരിപാടികളിലും മറ്റുമായി സംബന്ധിക്കും. സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളൊന്നും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലോകകപ്പിനായൊരുക്കിയ രണ്ട്​ സ്​റ്റേഡിയങ്ങളും ടീം സന്ദർശിക്കുമെന്ന്​ പി.എസ്​.ജി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഖത്തറിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിയുള്ള ടീം, ആസ്​പെറ്റാർ, ഉരീദു, ഖത്തർ എയർവേസ്​, ഖത്തർ ടൂറിസം, ക്യൂ.എൻ.ബി എ.എൽ.എൽ എന്നിവയുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളാവും. ടീമിന്‍റെ സന്ദർശനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രൊമോഷൻ പോസ്റ്ററുകളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ​ങ്കുവെച്ചു. മൗറിസിയോ പൊച്ചെട്ടിനോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം നിലവിൽ വെല്ലുവിളികളില്ലാതെ തങ്ങളുടെ 10ാം ലീഗ്​ വൺ കിരീടവും സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ, ചാമ്പ്യൻസ്​ ലീഗിൽ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ റയൽ മഡ്രിഡിനോട്​ തോറ്റു പുറത്തായിരുന്നു. മെസ്സി, ഡി മരിയ അർജന്‍റീന, നെയ്മറിന്‍റെ ബ്രസീൽ, എംബാപ്പെയുടെ ഫ്രാൻസ്​, ജൂലിയൻ ഡ്രാക്സ്​ലറിന്‍റെ ജർമനി എന്നിവർ നിലവിൽ ലോകകപ്പിന്​ യോഗ്യത നേടിയവരാണ്​. Show Full Article

Messi, Neymar and Mbappe head to Qatar in May for PSG spring tour