Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 12:12 PM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ്; വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി

    text_fields
    bookmark_border
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ്; വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി
    cancel
    camera_alt

    ​സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റിക്സി​ൽ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ അത്‍വി​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല (എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി) സ്കൂൾ അധികൃതരോടൊപ്പം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ വാ​രാ​ണ​സി​യി​ൽ സ​ന്ത് അ​തു​ലാ​ന​ന്ദ് കോ​ൺ​വെ​ന്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സി​ൽ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ത്‍വി​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ്കൂ​ളി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി. 1200 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 3400ല​ധി​കം കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ത്‍വി​ഫി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    സ്കൂ​ൾ ഗെ​യിം​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ്.​എ.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സി​ൽ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ത്‍വി​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ, പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ അ​ഡ്രി​യ​ൽ സൈ​റ​സ് ഡാ​നി​യ​ൽ സ​ഞ്ജ​യ് അ​ണ്ട​ർ-17 ബോ​യ്സ് ഹൈ​ജം​പി​ൽ പ​ത്താം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വും കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച അ​ത്‍വി​ഫി​ന് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​റും സീ​നി​യ​ർ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച അ​ത്‍വി​ഫി​നെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ സ്റ്റീ​സ​ൺ കെ. ​മാ​ത്യു​വി​നെ​യും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:silver medalQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - MES student wins silver medal
    Similar News
    Next Story
    X