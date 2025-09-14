Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 7:51 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹോ​ക്കി ക്യാ​മ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹോ​ക്കി ക്യാ​മ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹോ​ക്കി ക്യാ​മ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എം.​ഇ.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി റി​ഷാ​ൻ റി​യാ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    ​ദോ​ഹ: മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ കോ​ലാ​ലം​പു​രി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹോ​ക്കി ക്യാ​മ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നു​വേ​ണ്ടി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി റി​ഷാ​ൻ റി​യാ​സ്. സ്കൂ​ൾ ഹോ​ക്കി ടീം ​അം​ഗ​മാ​യ റി​ഷാ​ൻ, സ്കൂ​ൾ ഒ​ളി​മ്പി​ക് പ്രോ​ഗ്രാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഹോ​ക്കി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ടീം ​അം​ഗ​മാ​യി ക്യാ​മ്പി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വും കാ​യി​ക ക്ഷ​മ​ത​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. എം.​ഇ.​എ​സ് ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച റി​ഷാ​നെ ​സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:hockeystudentmescampQatar
    News Summary - MES student represents Qatar at international hockey camp
    X