Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    10 Nov 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 11:05 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​റ്റി റ​ൺ മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ന് വി​ജ​യം

    ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​റ്റി റ​ൺ മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ന് വി​ജ​യം
    ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​റ്റി റ​ൺ മാ​ര​ത്ത​ണി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​സു​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    വി​പു​ലി​നു​മൊ​പ്പം

    ​ദോ​ഹ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഐ​ക്യ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ മാ​ര​ത്ത​ൺ മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘യൂ​നി​റ്റി റ​ണി’​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ കെ​വി​ൻ ജോ​സ​ഫി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 120ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ കേ​ന്ദ്ര തൊ​ഴി​ൽ-​യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​സു​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. കെ​വി​ൻ ജോ​സ​ഫി​ന്റെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ കെ. ​മാ​ത്യു​വി​ന്റെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ​എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    X