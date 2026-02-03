Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ന് വേ​ൾ​ഡ് വൈ​ഡ് ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ പ​താ​ക നി​ർ​മി​ച്ചാ​ണ് നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്
    എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ന് വേ​ൾ​ഡ് വൈ​ഡ് ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ പ​താ​ക നി​ർ​മി​ച്ച്

    എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ വേ​ൾ​ഡ് വൈ​ഡ് ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ പ​താ​ക നി​ർ​മി​ച്ച് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് വേ​ൾ​ഡ് വൈ​ഡ് ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്. സ്കൂ​ൾ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ലെ 7,700 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പ​താ​ക​യു​ടെ മാ​തൃ​ക നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ളാ​യ വെ​ള്ള, മ​റൂ​ൺ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള​ണി​ഞ്ഞ് 140 വ​രി​ക​ളി​ലും 55 നി​ര​ക​ളി​ലു​മാ​യി കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്നാ​ണ് ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    1,925 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​താ​ക​യു​ടെ മാ​തൃ​ക ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യും അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ണി​നി​ര​ന്നു. വേ​ൾ​ഡ് വൈ​ഡ് ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ന്റെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലും എം.​ഇ.​എ​സ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എം. സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു.

    സ്കൂ​ളി​ന്റെ നേ​ട്ട​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​നും വി​ജ​യ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് കൃ​ത​ഞ്ജ​ത അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൂ​ൾ ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ, എം.​ഇ.​എ​സ് അ​ബു ഹ​മൂ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​മീ​ള ക​ണ്ണ​ൻ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ലിം ജെ. ​ന​ദാ​ഫ്, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫി​യോ​ണ ഡി​ക്രൂ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​മ ദേ​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

