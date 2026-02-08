Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 11:08 AM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ൽ മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ൽ മ​ത്സ​രം
    cancel
    camera_alt

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സംഘടിപ്പിച്ച ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ൽ

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഈ​വ​നി​ങ് ഷി​ഫ്റ്റി​ലെ കെ.​ജി 1, കെ.​ജി 2 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫെ​യ​റി ടെ​യി​ൽ ക​ഥാ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ഭാ​ഷാ നൈ​പു​ണ്യ​വും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ നാ​ടോ​ടി​ക്ക​ഥ​ക​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കു​രു​ന്നു​ക​ൾ കാ​ണി​ക​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ചു.

    ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ മ​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ട്ട​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പു​ലാ​ത്ത്, ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് സ​മീ​ന അ​ഷ്ഫാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ക​ഥാ​പ​റ​ച്ചി​ൽ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - M.E.S. Indian School Storytelling Competition
    Similar News
    Next Story
    X