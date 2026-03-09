Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 March 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 1:49 PM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ‘സേ​ഫ് ടു​ഡേ - സ്ട്രോ​ങ് ടു​മാ​റോ’ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​ജി മു​ത​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ‘സേ​ഫ് ടു​ഡേ - സ്ട്രോ​ങ് ടു​മാ​റോ’ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം
    cancel

    ദോ​ഹ: നി​ല​വി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷാ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ 'സേ​ഫ് ടു​ഡേ – സ്ട്രോ​ങ് ടു​മാ​റോ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​ജി മു​ത​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഖ​ത്ത​രി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും, കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നും സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ളി​ക മു​ഖ​ർ​ജി, ഫ​ഷ്‌​ന അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, ഐ​റി​ൻ തോ​മ​സ്, കെ.​സി. ഷ​ഹാ​ന ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​ർ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഭ്ര​മി​ക്കാ​തെ ശാ​ന്ത​ത പാ​ലി​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക. വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    കൂടാ​തെ, വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വി​വേ​ക​പൂ​ർ​വം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക. വാ​യ​ന, സം​ഗീ​തം, ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സെ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - MES Indian School ‘Safe Today - Strong Tomorrow’ Awareness Campaign
    Similar News
    Next Story
    X