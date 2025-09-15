Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    15 Sept 2025 12:12 PM IST
    15 Sept 2025 12:12 PM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ബ​ഡി​ങ് ഓ​ഥേ​ഴ്‌​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക -സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ബ​ഡി​ങ് ഓ​ഥേ​ഴ്‌​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു.അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റു സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ര​ച​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ടം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മെ​റി​റ്റ് -പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ​എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    CBSE Gulf News Qatar News MES Indian School
