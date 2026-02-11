Begin typing your search above and press return to search.
    11 Feb 2026 10:54 AM IST
    11 Feb 2026 10:54 AM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ‘റ​മ​ദാ​ൻ റേ​ഡി​യ​ൻ​സ്’ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ‘റ​മ​ദാ​ൻ റേ​ഡി​യ​ൻ​സ്’ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘റ​മ​ദാ​ൻ റേ​ഡി​യ​ൻ​സ്’ സ്കൂ​ൾ ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​റ​ബി​ക്, ഉ​ർ​ദു, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ് വി​ഭാ​ഗം സം​യു​ക്ത​മാ​യി ‘റ​മ​ദാ​ൻ റേ​ഡി​യ​ൻ​സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്കൂ​ൾ ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​റ​ബി​ക് പ്ര​സം​ഗം, ബാ​ങ്ക് വി​ളി, അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​റ​ബി പ്ര​സം​ഗം ​ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ​സ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ന​വാ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മ​ലി​ഹ ഫാ​ത്തി​മ, അ​മ്മാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഷാ​ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഇ​ന്റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​റി​യം റി​ഷാ​ദ് ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഖ​ദീ​ജ മു​ജീ​ബ് ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ബാ​ങ്ക് വി​ളി മ​ത്സ​രം ​ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​മ്മാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ന്ന, അ​ഹ്സ​ൻ ഷാ ​എ​ന്നി​വ​ർ ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. ഇ​ന്റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​മൈ​ർ മു​ജീ​ബ്, ആ​സിം ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക, ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ മി​ക​വു​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്ര​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ​അ​റ​ബി, ഉ​ർ​ദു, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ് ഉ​സ്മാ​ൻ മ​യ്യേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - M.E.S. Indian School organizes ‘Ramadan Radiance’ competitions
