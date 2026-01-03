എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഫൺ ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് എം.ഇ.എസ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അഡ്മിൻ വിഭാഗം ഫൺ ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽ കാബാൻ പാർക്ക്, അൽ ഗരിയ ബീച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടന്ന പരിപാടിയിൽ സ്കൂളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു. ജോലിത്തിരക്കുകളിൽനിന്ന് മാറി മാനസികോല്ലാസവും ടീം വർക്കും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വിനോദ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.
ജീവനക്കാരുടെ ഊർജസ്വലമായ പങ്കാളിത്തംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടിയിൽ ഗ്രൂപ്പിങ് ദി നമ്പേഴ്സ്, മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ, ബലൂൺ റേസ്, ബ്ലോ ആൻഡ് ബേസ്റ്റ്, ബോംബിങ് ദ സിറ്റി, ഡംബ് ചരാഡ്സ് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. കൂടാതെ, 'ലൈവ് കിച്ചൺ' പരിപാടിയും ജീവനക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ജീവനക്കാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നതിനായി നടന്ന 'ഗിഫ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്' ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. സ്കൂൾ അഡ്മിൻ ടീം ഏകോപനം നിർവഹിച്ച പരിപാടി, ദൈനംദിന ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകളിൽനിന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസവും പുത്തനുണർവും നൽകുന്നതായി മാറി.
