    Qatar
    Posted On
    3 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 12:21 PM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഫ​ൺ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഫ​ൺ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്മി​ൻ വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ​ൺ ഡേ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ച് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്മി​ൻ വി​ഭാ​ഗം ഫ​ൺ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ കാ​ബാ​ൻ പാ​ർ​ക്ക്, അ​ൽ ഗ​രി​യ ബീ​ച്ച് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി മാ​ന​സി​കോ​ല്ലാ​സ​വും ടീം ​വ​ർ​ക്കും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ങ് ദി ​ന​മ്പേ​ഴ്സ്, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ, ബ​ലൂ​ൺ റേ​സ്, ബ്ലോ ​ആ​ൻ​ഡ് ബേ​സ്റ്റ്, ബോം​ബി​ങ് ദ ​സി​റ്റി, ഡം​ബ് ച​രാ​ഡ്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, 'ലൈ​വ് കി​ച്ച​ൺ' പ​രി​പാ​ടി​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധം ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ന്ന 'ഗി​ഫ്റ്റ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്' ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്മി​ൻ ടീം ​ഏ​കോ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി, ദൈ​നം​ദി​ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യൊ​രു ആ​ശ്വാ​സ​വും പു​ത്ത​നു​ണ​ർ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി മാ​റി.

