Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 2:32 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 2:32 PM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ന്നൊ​വെ​ക്സ് -25 പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​ന്നൊ​വെ​ക്സ് -25 പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​വു​ക​ളും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഈ​വ​ന​ങ് ഷി​ഫ്റ്റ് ആ​ദ്യ സ്കൂ​ൾ​ത​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ ഇ​ന്നൊ​വെ​ക്സ് 2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ഗ​ണി​തം, ഐ.​സി.​ടി, ഭാ​ഷ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ച​രി​ത്രം, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം 500 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും ഗ​വേ​ഷ​ണ ക​ഴി​വു​ക​ളും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്നൊ​വെ​ക്സ് -2025. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മു​ന്നി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എം.​ഇ.​എ​സ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് കോ -​ക​രി​ക്കു​ല​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഷാം പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പു​ല​ത്ത്, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:exhibitionQatar NewsMES Indian School
    News Summary - MES Indian School Innovex-25 Exhibition
    Similar News
    Next Story
    X