Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 April 2026 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 12:34 PM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഈ​വ​നി​ങ് ഷി​ഫ്റ്റ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഈ​വ​നി​ങ് ഷി​ഫ്റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ പു​തി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഈ​വ​നി​ങ് ഷി​ഫ്റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം. സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ധി​കൃ​ത​രും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ബ​ലൂ​ണു​ക​ളും തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി സ്കൂ​ളും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളും അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​തി​യ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കി​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പു​ല​ത്ത്, ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് സ​മീ​ന അ​ഷ്ഫാ​ഖ്, ക്ലാ​സ് ടീ​ച്ച​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നേ​ര​ത്തേ വി​പു​ല​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ സെ​ഷ​നു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സെ​ഷ​നി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ദി​ശാ​ബോ​ധ​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും പ​ഠ​ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡെ​മോ​ൺ​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ളും, സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ.​ആ​ർ.​പി പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - MES Indian School evening shift classes begin
    Similar News
    Next Story
    X