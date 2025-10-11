Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 11 Oct 2025 11:12 AM IST
    date_range 11 Oct 2025 11:12 AM IST

    ദോ​ഹ: ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​മാ​യി പാ​രി​സി​ൽ​വെ​ച്ച് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ ​പാ​രി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ​

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നു​ള്ള അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹം കൈ​മാ​റി.

    X