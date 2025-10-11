ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ദോഹ: ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുർറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽ ഥാനിയുമായി പാരിസിൽവെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഗസ്സ മുനമ്പിലെയും അധിനിവേശ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യാൻ പാരിസിൽ ചേർന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗസ്സ മുനമ്പിലെയും അധിനിവേശ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സംഭവവികാസങ്ങളും കരാർ പൂർണമായി നടപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചു.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റിനുള്ള അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഥാനിയുടെ ആശംസ സന്ദേശം അദ്ദേഹം കൈമാറി.
