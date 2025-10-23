Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 1:24 PM IST

    ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രിയുമായി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രിയുമായി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ മ​ദ്ബൗ​ലി​യു​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ്

    സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ലി ബി​ൻ നാ​സി​ർ അ​ൽ മി​സ്ന​ദു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ മ​ദ്ബൗ​ലി​യു​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ലി ബി​ൻ നാ​സി​ർ അ​ൽ മി​സ്ന​ദു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അ​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ​ജി​പ്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മാ​യ മു​ർ​സി​യു​മാ​യും അ​വ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്കം പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഭാ​വി സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ-​ഈ​ജി​പ്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൈ​റോ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലും ഡോ. ​മ​ർ​യം ബി​ൻ​ത് അ​ലി ബി​ൻ നാ​സി​ർ അ​ൽ മി​സ്ന​ദ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും, ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള റ​മ​ദാ​ൻ സി​റ്റി​യി​ലെ വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ലും അ​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

