ബ്രിട്ടീഷ് വ്യോമസേന മേധാവിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
ദോഹ: ഖത്തർ അമീരി വ്യോമസേനാ കമാൻഡർ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യോമസേനാ മേധാവിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ദുഖാൻ എയർ ബേസ് സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ പൈലറ്റ് ഹാർവി സ്മിത്ത് ഖത്തർ അമീരി വ്യോമസേനാ കമാൻഡർ സ്റ്റാഫ് മേജർ ജനറൽ പൈലറ്റ് ഫൈസൽ ഖാലിദ് അൽ ഖാനിമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു. ഖത്തർ -യു.കെ ജോയന്റ് ടൈഫൂൺ സ്ക്വാഡ്രൺ 12 സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. യോഗത്തിൽ ഇരുവശത്തുനിന്നുമുള്ള നിരവധി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു.
