Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമെഡിസ്പോട് യു.എസ്.എൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 9:41 AM IST

    മെഡിസ്പോട് യു.എസ്.എൽ സീസൺ -4 സമാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മെഡിസ്പോട് യു.എസ്.എൽ സീസൺ -4 സമാപിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    യു​നീ​ക് ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ​ർ​വ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ യു​നീ​ക് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ 4 അ​ൽ വ​ക​റ​യി​ലെ ജെം​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. യു​നീ​ക് കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഇ​വ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 10 ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി 120ൽ ​പ​രം ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ർ​വ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളും അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് എ​ഫ്.​സി റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പും ആ​യി.

    പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​യി അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് എ​ഫ്.​സി​യി​ലെ ഷ​ർ​നാ​ദ്, ബെ​സ്റ്റ് ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി ബ​ർ​വ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി​യി​ലെ അ​സ്ക​ർ, ടോ​പ് സ്കോ​റ​യി അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് എ​ഫ്.​സി​യി​ലെ മു​ർ​ഷി​ദ്, ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് ആ​യി ബി.​സി എ​ഫ്.​സി​യി​ലെ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഫെ​യ​ർ പ്ലേ ​അ​വാ​ർ​ഡി​ന് സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി​യും അ​ർ​ഹ​രാ​യി. യു​നീ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​ന്ദു ലി​ൺ​സ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​ബി.​പി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ, യു​നീ​ക് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മി​നി ബെ​ന്നി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ ചെ​റു​വ​ത്ത്, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്, എം.​സി മെം​ബ​ർ മി​നി സി​ബി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ഹ​ബീ​ബ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹെ​ഡ് രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി, പ്രൊ​ട്ട​ക്ടോ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ടീം ​ലീ​ഡ​ർ ബേ​സി​ൽ, റാ​ഗ് ട്രാ​വ​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ റ​ബീ​ഹ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും കാ​ഷ്‌ അ​വാ​ർ​ഡും കൈ​മാ​റി.ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ബാ​വ​യും ഇ​ൻ​കാ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ക്കി ബോ​ബ​നും ഫൈ​ന​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ഒ​രു​ക്കി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. യു​നീ​ക് സ്പോ​ർ​ട്സ് ലീ​ഡ് രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfqatar​
    News Summary - Medispot USL Season 4 concludes
    Similar News
    Next Story
    X