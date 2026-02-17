മെഡിക്കോസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്text_fields
ദോഹ: ഖത്തറിലെ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ സൗഹൃദവും ഐക്യവും വളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മെഡിക്കോസ് മർഖിയ ഐഡിയൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ 'മെഡിക്കോസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ 1' ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഖത്തറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തു.
ടൂർണമെന്റ് അബീർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. നിത്യാനന്ദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമൂഹത്തിന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളെ അദ്ദേഹം തന്റെ സംസാരത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. സഹജീവികളുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ അവർ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിരപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 10 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച ടൂർണമെന്റിന്റെ ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ ക്യൂ.ആർ.സി വാരിയേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പൈക്ക് സി.സി കിരീടം ചൂടി. മെഡിക്കോസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മാനേജർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്കുള്ള ട്രോഫി കൈമാറി. റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിനുള്ള ട്രോഫി മഹ്റൂഫ് വിതരണം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register