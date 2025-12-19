Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    19 Dec 2025 11:59 AM IST
    19 Dec 2025 11:59 AM IST

    ക​ഹ്‌​റ​മാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ക​ഹ്‌​റ​മാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ (ക​ഹ്‌​റ​മ) ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി (പി.​എ​ച്ച്‌.​സി​സി) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ക​ഹ്‌​റ​മാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക് ഫോ​ർ എം​പ്ലോ​യീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ഹ്‌​റ​മ അ​ബു ഹ​മൂ​ർ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക, അ​തു​വ​ഴി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ക്ഷേ​മം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്ലി​നി​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജോ​ലി പ്ര​ക​ട​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ക​ഹ്‌​റ​മ) പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി (പി.​എ​ച്ച്‌.​സി.​സി) ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ ക്ലി​നി​ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ഹ്‌​റ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ തി​യാ​ബ്, പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (പി.​എ​ച്ച്‌.​സി.​സി) മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മ​റി​യം അ​ബ്ദു​ൽ മാ​ലി​ക്, പി.​എ​ച്ച്‌.​സി.​സി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ഹ്‌​റ​മ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ഹ്‌​റ​മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക് ഫോ​ർ എം​പ്ലോ​യീ​സ് എ​ന്ന നേ​ട്ടം വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഒ​രു ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030, നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി 2024-2030 എ​ന്നി​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പി.​എ​ച്ച്‌.​സി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മ​റി​യം അ​ബ്ദു​ൽ മാ​ലി​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക് വ​ന്ന​തോ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ഹ്റ​മ​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഏ​റെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​കും.

    Girl in a jacket

    News Summary - Medical clinic opened for Kahramaa residents
