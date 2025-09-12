Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 2:49 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 2:49 PM IST

    അ​ഫ്ഗാ​നി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ചു

    medical aid
    അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ൽ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ വി​മാ​നം അ​ഫ്ഗാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ

    കാ​ബൂ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: കി​ഴ​ക്ക​ൻ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലു​ണ്ടാ​യ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​രി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ വി​മാ​നം അ​ഫ്ഗാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കാ​ബൂ​ളി​ൽ എ​ത്തി. അ​ഫ്ഗാ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സ​ഹാ​യം കാ​ബൂ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​യ​ച്ച വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ​ത്താ​യി. ​അ​വ​ശ്യ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, മ​റ്റു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണി​ത്.കാ​ബൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലെ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണി​ത്.

    TAGS:Gulf NewsQatarNewsMedical aidAfghanistan
    News Summary - Medical aid delivered to those in need in Afghanistan
