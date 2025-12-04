Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 10:55 AM IST

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു

    ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് അ​ൽ വ​ക്റ മെ​ഷാ​ഫി​ലെ പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ച്ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കും
    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ലെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ആ​ദ്യം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന 400 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് അ​ൽ വ​ക്റ മെ​ഷാ​ഫി​ലെ പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ച്ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കും. മ​ബ്റൂ​കി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള സി​ല​ബ​സ്, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ, ഐ.​സി.​എ​സ്.​ഇ എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്, പ്ല​സ് ടു ​ഫൈ​ന​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ ​പ്ല​സ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​രെ​യും 90 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലോ മാ​ര്‍ക്ക് നേ​ടി​യ​വ​രെ​യു​മാ​ണ് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര വി​ത​ര​ണം. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​ര​സ്കാ​ര​ദാ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ മ​ബ്റൂ​ക് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

