Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 1:45 PM IST

    മാ​ച്ച് ഫോ​ർ ഹോ​പ് ചാ​രി​റ്റി ഫു​ട്ബാ​ൾ 2026 ജ​നു​വ​രി 30ന്

    ​എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബ​വ് ആ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ​
    മാ​ച്ച് ഫോ​ർ ഹോ​പ് ചാ​രി​റ്റി ഫു​ട്ബാ​ൾ 2026 ജ​നു​വ​രി 30ന്
    ദോ​ഹ: ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബ​വ് ആ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി മൂ​ന്നാ​മ​ത് മാ​ച്ച് ഫോ​ർ ഹോ​പ് ചാ​രി​റ്റി ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് ഖ​ത്ത​ർ വീ​ണ്ടും വേ​ദി​യാ​കു​ന്നു.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശ​സ്ത ക​ണ്ട​ന്റ് ക്രി​യേ​റ്റ​ർ​മാ​രും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് മാ​ച്ച് ഫോ​ർ ഹോ​പ് ചാ​രി​റ്റി ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം 2026 ജ​നു​വ​രി 30ന് ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കും. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ www.match4hope.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക്യു ​ലൈ​ഫ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക സം​രം​ഭ​മാ​യ ക്യു ​ലൈ​ഫ്, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ബ​വ് ആ​ൾ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യും സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​ൻ​ഡ് ലെ​ഗ​സി​യു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​

    ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന 2026 എ​ഡി​ഷ​ൻ മാ​ച്ച് ഫോ​ർ ഹോ​പ് ചാ​രി​റ്റി ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ ടീം ​ച​ങ്ക്സും ടീം ​അ​ബോ ഫ​ല്ല​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് വേ​ദി​യാ​കും. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കെ​എ​സ്ഐ, ബി​ല്ലി വി​ങ്‌​റോ​വ്, ഡാ​നി ആ​രോ​ൺ​സ്, ഹാ​രി പി​നെ​റോ, ലു​വ ഡി ​പെ​ഡ്രെ​യ്‌​റോ, മാ​ർ​ലോ​ൺ, ഫാ​നം, തി​യ​റി ഹെൻറി, മാ​ർ​സെ​ലോ വി​യേ​ര ഡി ​സി​ൽ​വ ജൂ​നി​യ​ർ, ഡീ​ഗോ കോ​സ്റ്റ എ​ന്നീ സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 71 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ല​ബ​നാ​ൻ, സി​റി​യ, നൈ​ജീ​രി​യ, റു​വാ​ണ്ട, സു​ഡാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, മാ​ലി, താ​ൻ​സാ​നി​യ, സാ​ൻ​സി​ബാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ഠ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. ​ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ www.match4hope.com ൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:footballQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Match for Hope Charity Football on January 30, 2026
