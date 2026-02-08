Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    8 Feb 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    8 Feb 2026 10:53 AM IST

    മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; കേ​ര​ള ടീ​മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം

    മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; കേ​ര​ള ടീ​മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പൂ​നെ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ട്ടാ​മ​ത് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ലെ​വ​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്നും കേ​ര​ള ടീ​മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം. പൂ​നെ പി​മ്പി​രി ചി​ച് മൈ​താ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 15 ൽ ​അ​ധി​കം ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    30 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി​ർ​ള പ​ബ്ലി​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ലെ ശ്രീ​കാ​ന്ത് സ്വ​ർ​ണ്ണ​മെ​ഡ​ലും, 35 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ​ലീ​ലി​യോ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ സ​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, പോ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ജീ​ഷ്, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ്റോ​നോ​ട്ടി​ക് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ശ്യാം ​ശി​വ​ജി, എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വെ​ള്ളി​മെ​ഡ​ലും നേ​ടി. 30 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നെ 12-19 സ്കോ​റി​നാ​ണ് കേ​ര​ളം കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    Girl in a jacket

