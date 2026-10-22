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    മാ​ർ​സ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഔ​ട്ട​് ലെ​റ്റ്; കെ​ട്ടി​ട ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

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    മാ​ർ​സ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഔ​ട്ട​് ലെ​റ്റ്; കെ​ട്ടി​ട ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
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    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ മാ​ർ​സ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഏ​ഴാ​മ​ത് ശാ​ഖ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ യാ​ഫി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ശാ​ഖ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ ബൈ ​മാ​ർ​സ റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ യാ​ഫി ഗ്രൂ​പ്പ് സ്ഥാ​പ​ക​രാ​യ ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ഫ് അ​ൽ യാ​ഫി, സെ​യ്ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ഫ് അ​ൽ യാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മാ​ർ​സ ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജാ​ഫ​ർ ക​ണ്ടോ​ത്ത്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗ​ഫൂ​ർ ക​ണ്ടോ​ത്ത്, ഗ്രൂ​പ്പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​രി​സ് ഖാ​ദ​ർ, ബ​യി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ നി​സാ​ർ കാ​പ്പി​ക്ക​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മാ​ർ​സ ഗ്രൂ​പ്പ് ഏ​ഴാ​മ​ത് ശാ​ഖ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

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