Madhyamam
    Qatar
    30 Dec 2025 12:06 PM IST
    30 Dec 2025 12:06 PM IST

    മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    ​ദോ​ഹ: മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (മ​ർ​മി) ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റീ​സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ശൈ​ഖ് ജൊ​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് 17ാമ​ത് മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് സീ​ലൈ​നി​ലെ മ​ർ​മി സ​ബ്ഖ​യി​ൽ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഹ​ദാ​ദ് അ​ൽ ത​ഹാ​ദി: ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ മേ​ള​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ 18 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​വു​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളെ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ഫൈ​ന​ലി​ൽ ലെ​ക്സ​സ് കാ​റി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    അ​ൽ ത​ലാ: ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​ൽ ത​ലാ മ​ത്സ​രം. ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ഇ​ര​യെ ആ​ദ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി പി​ടി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ആ​കെ 30 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു​വ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള മ​ത്സ​രം : ആ​റു മു​ത​ൽ 15 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള ​യു​വ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ജ​നു​വ​രി 1 രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    അ​ൽ ത​ലാ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​നു​വ​രി 4 മു​ത​ൽ 7 വ​രെ​യു​ള്ള തി​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. യോ​ഗ്യ​താ റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​യ​തി​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ർ​മി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മേ​ധാ​വി മു​തൈ​ബ് അ​ൽ ഖ​ഹ്താ​നി അ​റി​യി​ച്ചു.

