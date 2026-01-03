Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    3 Jan 2026 12:34 PM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 12:34 PM IST

    മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ആ​വേ​ശ​ത്തു​ട​ക്കം

    വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​രങ്ങൾ ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ആ​വേ​ശ​ത്തു​ട​ക്കം
    മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് (മ​ർ​മി) പു​തു​വ​ർ​ഷ പു​ല​രി​യി​ൽ പ്രൗ​ഢ​മാ​യ തു​ട​ക്കം. ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ പ്രാ​വു​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടി പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ ഹ​ദ്ദ് അ​ൽ ത​ഹാ​ദി മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ർ​മി ഫെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.ശൈ​ഖ് ജു​ആ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റീ​സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് 17ാമ​ത് മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സീ​ലൈ​നി​ലെ മ​ർ​മി സ​ബ്ഖ​യി​ൽ വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്



    ഹ​ദ്ദ് അ​ൽ ത​ഹാ​ദി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം ഒ​രു ഹോ​മി​ങ് പ്രാ​വി​നെ പ​റ​ത്തി​വി​ടു​ക​യും പി​ന്നാ​ലെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​നെ വേ​ട്ട​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് പ്രാ​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യോ വേ​ട്ട​യാ​ടി പി​ടി​ക്കാ​നോ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​ന് സാ​ധി​ച്ചാ​ൽ, വി​ജ​യി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ 18 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ​മാ​ർ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി. ​അ​ൽ ശം​സി ടീം (​യു.​എ.​ഇ), ​അ​ൽ ഗ​ർ​ബി​യ, ​അ​ൽ മി​ശ്ഗ​ർ, അ​ൽ ന​സ്രാ​നി​യ, ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ർ​ബി (യു.​എ.​ഇ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​ത്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.



    കൂ​ടാ​തെ, ഫൈ​ന​ലി​ൽ ലെ​ക്സ​സ് കാ​റി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. ​മ​ർ​മി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​തൈ​ബ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഖ​ഹ്താ​നി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ഉ​മൈ​ർ അ​ൽ നു​ഐ​മി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ത​ലാ മ​ത്സ​രം, യു​വ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ​മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ലും മ​ർ​മി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ 17ാം പ​തി​പ്പ് അ​തി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ലും മ​ത്സ​ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യും മു​ന്നേ​റ്റ​വും കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.യു​വ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ യു​വ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക റൗ​ണ്ടു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഖ​ത്ത​ർ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

