മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർ സ്റ്റോർ; ഐൻ ഖാലിദ് ബിൻ അൽ ശൈഖ് പ്ലാസയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചുtext_fields
ദോഹ: ജി.സി.സിയിലെ അതിവേഗം വളരുന്ന റീട്ടെയിൽ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർസ്റ്റോർ, ജി.സി.സിയിലുടനീളമുള്ള തങ്ങളുടെ 20ാമത്തെ സ്റ്റോർ ഐൻ ഖാലിദ് ബിൻ അൽ ശൈഖ് പ്ലാസയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രാദേശിക വിപുലീകരണത്തിൽ ഇത് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. പുതിയ പ്രീമിയം രൂപവും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഷോപ്പിങ് അനുഭവവും ഉള്ള ഖത്തറിലെ രണ്ടാമത്തെ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് സ്റ്റോർ വെസ്റ്റേൺ ഇന്റർനാഷനൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ കെ.പി. ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൂല്യം, ഗുണനിലവാരം, സൗകര്യം എന്നിവ നൽകുന്നതിനുള്ള മാർക്ക് ആൻഡ് സേവിന്റെ തുടർച്ചയായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് പുതുതായി തുറന്ന സ്റ്റോർ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ആധുനിക ലേഔട്ടും ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത സവിശേഷതകളും ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പർസ്റ്റോർ, പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യേതര, ഫ്രഷ് ഫുഡ്, ഗാർഹിക അവശ്യവസ്തുക്കൾ, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം വിപുലമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഖത്തറിലെ തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഉപഭോക്താക്കളെ മികച്ച രീതിയിൽ സേവിക്കുന്നതിനായി വമ്പിച്ച പ്രമോഷനൽ കാമ്പയിനുകൾ, മത്സരാധിഷ്ഠിത വിലനിർണയം, മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപന്ന വൈവിധ്യം എന്നിവ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർസ്റ്റോറിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിക്കുള്ള തങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
