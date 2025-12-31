Begin typing your search above and press return to search.
    31 Dec 2025 1:01 PM IST
    31 Dec 2025 1:01 PM IST

    മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ സ്റ്റോ​ർ; ഐ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ൽ ശൈ​ഖ് പ്ലാ​സ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർസ്റ്റോർ ഐൻ ഖാലിദ് ബിൻ അൽ ശൈഖ് പ്ലാസയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: ജി.​സി.​സി​യി​ലെ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ, ജി.​സി.​സി​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ 20ാമ​ത്തെ സ്റ്റോ​ർ ഐ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ൽ ശൈ​ഖ് പ്ലാ​സ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.



    മാ​ർ​ക്ക്‌ ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്. പു​തി​യ പ്രീ​മി​യം രൂ​പ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​വും ഉ​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് സ്റ്റോ​ർ വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. ബ​ഷീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ല്യം, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് പു​തു​താ​യി തു​റ​ന്ന സ്റ്റോ​ർ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക ലേ​ഔ​ട്ടും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ, പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യേ​ത​ര, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, ഗാ​ർ​ഹി​ക അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ട​നീ​ളം വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യേ​റി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​മ്പി​ച്ച പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ, മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​ല​നി​ർ​ണ​യം, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഉ​ൽ​പ​ന്ന വൈ​വി​ധ്യം എ​ന്നി​വ യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​റി​ന്റെ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി​ക്കു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു.

