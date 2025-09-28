Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    28 Sept 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:24 AM IST

    മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ 200 ഡെ​യ്‌​സ് സെ​ല​ബ്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ 200 ഡെ​യ്‌​സ് സെ​ല​ബ്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    Listen to this Article


    ഓ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ 200 ദി​വ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ

    ഓ​ഫ​ർ ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    ദോ​ഹ: ഓ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ ഖ​ത്ത​റി​ൽ 200 ദി​വ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​ൻ 200 ഡെ​യ്‌​സ് സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല​ക്കി​ഴി​വി​ൽ ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രെ ആ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക. ഗ്രോ​സ​റി, നോ​ൺ​ഫു​ഡ്, ഫ്രോ​സ​ൻ, ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്, ഹൗ​സ്സ്ഹോ​ൾ​ഡ്, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ സേ​വി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​തു​ല്യ​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ദി​വ​സേ​ന പു​തി​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, വി​ല​ക്കു​റ​വ്, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ആ​ന​ന്ദം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ​യ്പോ​ഴും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ല​ക്കു​റ​വു​ക​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. കൂ​ടാ​തെ ഈ ​മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഹോ​വ​ർ​ലി ഓ​ഫ​റും ലാ​ഭ​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Gulf News Qatar News
    News Summary - Mark & ​​Save Hyperstore launches 200 Days Celebration Offer
