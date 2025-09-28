മാർക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർസ്റ്റോർ 200 ഡെയ്സ് സെലബ്രേഷൻ ഓഫർ ആരംഭിച്ചുtext_fields
ഓൾഡ് എയർപോർട്ടിലുള്ള മാർക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർസ്റ്റോർ 200 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി സെലിബ്രേഷൻ
ഓഫർ ഇന്നുമുതൽ
ദോഹ: ഓൾഡ് എയർപോർട്ടിലുള്ള മാർക് ആൻഡ് സേവ് ഹൈപ്പർസ്റ്റോർ ഖത്തറിൽ 200 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രമോഷൻ 200 ഡെയ്സ് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫർ ആരംഭിച്ചു.
എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും വിലക്കിഴിവിൽ ഓഫർ ലഭ്യമാകും. ഞായറാഴ്ച മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ആണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഓഫർ ലഭ്യമായിരിക്കുക. ഗ്രോസറി, നോൺഫുഡ്, ഫ്രോസൻ, ഗാർമെന്റ്സ്, ഹൗസ്സ്ഹോൾഡ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്.ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആദ്യമായിട്ടാണ് മാർക് ആൻഡ് സേവ് ഇത്രയും വലിയ സേവിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരുക്കുന്നത്. മികച്ച ഷോപ്പിങ് അനുഭവത്തോടൊപ്പം അതുല്യമായ ഓഫറുകളും പ്രമോഷനിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ പ്രമോഷൻ ദിവസേന പുതിയ ഓഫറുകൾ, വിലക്കുറവ്, ഉപഭോക്തൃ ആനന്ദം എന്നിവയുമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എല്ലായ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിലക്കുറവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ ഈ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേക ഹോവർലി ഓഫറും ലാഭമാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
