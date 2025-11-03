Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 1:09 PM IST

    മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    ദോ​ഹ: മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി

    ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​വും നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, അ​തു​ല്യ​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വു​ക​ൾ, മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ, മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​ൻ​സ്റ്റോ​ർ ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തു​മു​ത​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സ​ന്തോ​ഷ​വും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​മാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​റി​ന്റെ മു​ഖ​മു​ദ്ര. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​സ്വാ​ർ​ഥ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ എ​ല്ലാ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്, ഫൂ​ട്ട് വെ​യ​ർ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഗ്രോ​സ​റീ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ആ​ന​ന്ദ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കും. ന​വം​ബ​റി​ൽ മാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ - ഗ​ൾ​ഫി​ലെ വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു.

