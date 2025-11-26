Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    26 Nov 2025 7:09 AM IST
    26 Nov 2025 7:09 AM IST

    മാ​രി​ടൈം ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ്; ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്

    ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ​യി​ൽ 1500ൽ ​അ​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ മാ​രി​ടൈം ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു
    മാ​രി​ടൈം ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ്; ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്
    ദോ​ഹ: ഭാ​വി​യി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മാ​രി​ടൈം ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്. ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വി​ജ​യ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് ഭാ​വി​യി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മാ​രി​ടൈം ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ക​ട​ൽ​വ​ഴി​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​മെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ​

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. ഈ ​സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ, റി​ക്സോ​സ് ഗ​ൾ​ഫ് ഹോ​ട്ട​ൽ ദോ​ഹ, പേ​ൾ ഐ​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും സു​ഗ​മ​മാ​യും ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    നാ​ലു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ​യി​ൽ 1500ൽ ​അ​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ മാ​രി​ടൈം ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടും ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ബോ​ട്ട് ഷോ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി മാ​രി​ടൈം ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് മാ​റി. സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ടൂ​റി​സ​ത്തി​നും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് നൂ​ത​ന​വും വി​ക​സി​ത​വു​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മു​ദ്ര, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ​ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് സി.​ഇ.​ഒ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​ർ ബോ​ട്ട് ഷോ​യി​ലെ മാ​രി​ടൈം ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം ഇ​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു.

