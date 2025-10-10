Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:13 AM IST

    ​സമുദ്ര ഗതാഗത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു

    ​സമുദ്ര ഗതാഗത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു
    ദോ​ഹ: വി​നോ​ദ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, ടൂ​റി​സം, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, മ​റ്റ് സ​മു​ദ്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ, ക​പ്പ​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ളും സ​മു​ദ്ര സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ, സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ശ​രി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പോ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ജി.​പി.​എ​സ് ത​ക​രാ​ര്‍ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ന്‍ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ക​പ്പ​ൽ​യാ​ത്ര​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​നാ​ണ് സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റി​ന് 12 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ലി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​ത്രം ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും, സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് തി​രി​കെ​യെ​ത്താ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

