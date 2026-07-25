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Posted Ondate_range 25 July 2026 8:29 PM IST
Updated Ondate_range 25 July 2026 8:29 PM IST
ഖത്തറിൽ സമുദ്രഗതാഗതം പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നുtext_fields
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News Summary - Maritime traffic fully Restoring in Qatar
ദോഹ: ഖത്തറിൽ സമുദ്രഗതാഗതം പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ എല്ലാ ബോട്ടുകൾക്കും കപ്പലുകൾക്കും നാവിക ഗതാഗത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പുനരാരംഭിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതായി ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 26 ഞായറാഴ്ച മുതൽ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സമുദ്ര ഗതാഗത നിയമങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പും യാത്രയിലുടനീളവും ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മന്ത്രാലയം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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