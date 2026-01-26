Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 1:07 PM IST

    മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ് ത​വാ​ർ മാ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ് ത​വാ​ർ മാ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ് ത​വാ​ർ മാ​ളി​ലെ ഉ​ദ​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ. മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ.​എ. അ​ൽ​ഷീ​ബ്, ത​വാ​ർ മാ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജാ​സിം അ​ൽ കു​വാ​രി, ത​വാ​ർ മാ​ൾ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യാ​ക്കൂ​ബ് ബൗ​ട്രോ​സ്, മ​രി​യ​ൻ ടെ​യ്‌​ലേ​ഴ്‌​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ന്റ​ണി മ​രി​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ 

    Listen to this Article


    ദോ​ഹ: മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ ശൈ​ലി​യും ഒ​രു​ക്കി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ബൊ​ട്ടീ​ക് ദോ​ഹ​യി​ലെ ത​വാ​ർ മാ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച സ്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ, ഫോ​ർ​മ​ൽ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വും അ​തേ​സ​മ​യം ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ​തു​മാ​യ ടൈ​ല​റി​ങ് രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ളം വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ നി​ര​യെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​2013ൽ ​സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ ദോ​ഹ​യി​ൽ ആ​ദ്യ ഷോ​റൂം ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ്, പി​ന്നീ​ട് എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു.

    ത​വാ​ർ മാ​ളി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ, മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണി​ത്.

    ​ത​വാ​ർ മാ​ളി​ലെ പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ടൈ​ല​റി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന സ്ഥാ​നം മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ള​വ്, തു​ണി​യു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ, കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ ശൈ​ലി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡ്, ത​വാ​ർ മാ​ളി​ലെ പു​തി​യ ബൊ​ട്ടീ​ക്കി​ലൂ​ടെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​മാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്:

    974 5553 7861. മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ.​എ. അ​ൽ​ഷീ​ബ്, ത​വാ​ർ മാ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജാ​സിം അ​ൽ കു​വാ​രി, ത​വാ​ർ മാ​ൾ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യാ​ക്കൂ​ബ് ബൗ​ട്രോ​സ്, മ​രി​യ​ൻ ടൈ​ലേ​ഴ്‌​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ന്റ​ണി മ​രി​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Marian Tailors begins operations at Tawar Mall
    Similar News
    Next Story
    X