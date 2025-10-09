Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎം.​എ.​ആ​ർ.​എ.​എം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 1:32 PM IST

    എം.​എ.​ആ​ർ.​എ.​എം ‘സൗ​ഹൃ​ദോ​ണം -25'

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​എ.​ആ​ർ.​എ.​എം ‘സൗ​ഹൃ​ദോ​ണം -25
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ബ​ർ​വ മ​ദീ​ന​ത​ന​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ടാ​യ്മ​യാ​യ എം.​എ.​ആ​ർ.​എ.​എം ഖ​ത്ത​ർ 'സൗ​ഹൃ​ദോ​ണം -25' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ദീ​ന​ത​ന ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 600ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പൂ​ക്ക​ള​വും മാ​വേ​ലി​യും നാ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണം ഓ​ർ​മ​ക​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച വേ​ദി​യും വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വ​ത്തെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​യി. ധ്വ​നി ഖ​ത്ത​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ചെ​ണ്ട​മേ​ളം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ള്‍, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, ഉ​റി​യ​ടി, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ള്‍ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​ക്കി. ബി​നീ​ഷ്, ഷ​ബീ​ർ ഹം​സ, ബി​നു, മു​ബ​ഷി​റ, ഷാ​നി ഷ​മീ​ർ, ത​സ്നീ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ​ർ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​മു​ത​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​ഫ്സ​ൽ ചെ​റി​ച്ചി, ഡോ. ​ജു​ബി​ൻ, അ​രു​ൺ തോ​മ​സ്, റ​ബേ​ക്ക, ഫൈ​സ​ൽ, നി​മി​ത, അ​മീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ധ​ന്യ അ​ജി​ത്ത്, അ​നീ​ന, ര​ജ​നി, ചി​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ലൗ​സ മ​ർ​വാ​ൻ, ജാ​ൻ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് സോ​ണ​ൽ ഹെ​ഡ്‌ നൗ​ഫ​ൽ ത​ട​ത്തി​ൽ, സ്ക്വ​യ​ർ യാ​ർ​ട്സ് റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​ധി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ലു​ലു മ​ദി​ന​ത്തി​ന ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ന്ദ്ര, കേ​ര​ള ഫു​ഡ്സ് എം.​ഡി മ​ർ​വാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല, സൈ​ക റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് പ്ര​ധി​നി​തി ഷാ​നി ഷ​മീ​ർ, ഹൈ​വ് കേ​ക്ക്സ് എം.​ഡി ജി​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​നീ​ന, സ​നീ​ജ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശ​കീ​റ അ​ഫ്സ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ബി​ക് മു​തു​വാ​ട്ടി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - M.A.R.A.M. onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X