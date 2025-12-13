Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമം​ഗ​ലാ​പു​രം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:21 PM IST

    മം​ഗ​ലാ​പു​രം എ​ഫ്‌.​സി പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ സീ​സ​ൺ -4 സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മം​ഗ​ലാ​പു​രം എ​ഫ്‌.​സി പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ സീ​സ​ൺ -4 സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മം​ഗ​ലാ​പു​രം എ​ഫ്‌.​സി പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ജേതാക്കൾ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ​മം​ഗ​ലാ​പു​രം എ​ഫ്‌.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ 4 വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ലെ പേ​ളി​ങ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​ഞ്ച് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്.

    ഹാ​ഡോ​ക്ക് എ​ഫ്‌.​സി, അ​ജാ​ക്സ് എ​ഫ്‌.​സി, സീ​സാ​ര എ​ഫ്‌.​സി, ബി.‌​വൈ.‌​ബി.‌​എ​ഫ്‌.​സി, ഡ്രീം ​വി​ല്ല എ​ഫ്‌.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ്ര​തി​ഭാ​ധ​ന​രാ​യ നി​ര​വ​ധി ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു.

    ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ എ.​ജെ.​എ.​എ​ക്സ് എ​ഫ്‌.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബി.​വൈ.​ബി എ​ഫ്‌.​സി കി​രീ​ടം നേ​ടി.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്രാ​ൻ ബാ​വ, തു​ളു​ക്കൂ​ട്ട പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്ദേ​ശ്, ഒ​റി​ക്സ് എ​ഫ്‌.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ക് അ​ടൂ​ർ, അ​യ്യൂ​ബ്, ക​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് സ​ലീം അ​ലി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ​മം​ഗ​ലാ​പു​രം എ​ഫ്‌.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി കാ​യി​ക​വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഐ​ക്യം, ടീം ​വ​ർ​ക്ക്, യു​വ​ജ​ന വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ക്ല​ബി​ന്റെ ദൗ​ത്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mangaloregulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Mangalore FC Premier League Football Season-4 concludes
    Similar News
    Next Story
    X