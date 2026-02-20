മന്ദലാംകുന്ന് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾtext_fields
ദോഹ: മന്ദലാംകുന്ന് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഖത്തർ 2026-27 പ്രവർത്തന കാലയളവിലേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഷാഹുൽ കോട്ടപ്പുറത്തിനെ പ്രസിഡന്റായും താഹ ജമാലിനെ സെക്രട്ടറിയായും ജിഷാദ് ഹൈദർ അലിയെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
റഫീഖ് മുഹമ്മദിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ആസിഫിനെ ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങൾ: ലാൽ മോൻ വലിയകത്ത്, ആദിൽ റഷീദ്, മുഹമ്മദ് യുസഫ്, നബീൽ മുഹമ്മദ്, എം.സി. അർഷാദ്, ഇ.എച്ച്. ഇസ്ഹാഖ്, ഇ.ആർ. ഷിഹാബ്, ഇർഫാനുൽ ഹഖ്, സെലി പിലാക്കൽ, ഷെമീർ കൂള്ളിയാട്ട്, അൻഷാദ് ആലത്തയിൽ.
മുഖ്യ രക്ഷധികാരി: കാസിം കറുത്തക്ക. അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ: കെ.എം. മുജീബ്, എം.ടി. കബീർ, മുഹമ്മദ് റാഫി, പി.കെ. ഹുസൈൻ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register