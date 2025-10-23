Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 12:58 PM IST

    മം​വാ​ഖ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും

    മം​വാ​ഖ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും
    മ​ന്ന​ലാം​കു​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ന്ന​ലാം​കു​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മ​ന്ന​ലാം​കു​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (മം​വാ​ഖ് ഖ​ത്ത​ർ) സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​ജെം​സ് അ​മേ​രി​ക്ക അ​ക്കാ​ദ​മി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ട്ടു ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​യി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലാ​ൽ​മോ​ൻ വ​ലി​യ​ക​ത്ത് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​സു​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ എം.​സി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ദി​ൽ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന കി​ക്ക്‌ ഓ​ഫ് നൈ​റ്റ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ട്രോ​ഫി​ക​ളും ജ​ഴ്സി​ക​ളും അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ യൂ​സു​ഫ്‌, ഫോ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ പി​ള്ള, ടി.​എ​സ് ഖ​ത്ത​ർ എം.​ഡി റാ​ഫി, ബി.​ടി.​എ​സ് എം.​ഡി ജെ​ഫ്‌​ന അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹിം, ആ​ർ.​ജെ ജി​ബി​ൻ, കാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​സി. അ​ർ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​സു​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:footballGulf NewsSevens Football Tournament
    News Summary - Mamwaq to organize Qatar Sevens Football Tournament
