Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    19 Aug 2025 6:47 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 6:47 AM IST

    മാ​മോ​ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ

    മാ​മോ​ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ
    മാ​മോ​ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: മു​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജ് കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ മാ​മോ​ക് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ 24 ന്യൂ​സു​മാ​യും ദോ​ഹ ന്യൂ​സു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    അ​മീ​ൻ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി ചെ​റു​പ്പ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. 24 ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ൻ​വ​ർ പാ​ലേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് നാ​സി​ഫ് മൊ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ല്ലൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ഹ്ഫി​ൽ, ഷ​മീ​ർ, ജ​ലീ​ൽ, മു​ജീ​ബ്, അ​ഫ്സ​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി.

