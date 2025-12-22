Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 12:53 PM IST

    മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഫി​ഫ വ​ള​ന്റി​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ല​യാ​ളി തി​ള​ക്കം

    മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഫി​ഫ വ​ള​ന്റി​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ല​യാ​ളി തി​ള​ക്കം
    അ​ണ്ട​ർ 17 വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം സി​ദ്ദീ​ഖ് ന​മ്പി​ടി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    മി​ക​ച്ച വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രെ ലു​സൈ​ൽ ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചപ്പോൾ

    -ദോ​ഹ: 2025ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ മി​ക​ച്ച വ​ള​ന്റി​യ​ർ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഫി​ഫ അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി കാ​സ​ർ​കോ​ടു​കാ​ര​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് ന​മ്പി​ടി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ലു​സൈ​ൽ ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ 17 വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പ്, അ​റ​ബ് ക​പ്പ്, ഇ​ന്റ​ർ കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫി​ഫ നേ​ര​ത്തേ വ​ള​ന്റി​യ​ർ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. 25,000 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് 3500ഓ​ളം വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ലെ ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഓ​രോ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് ലു​സൈ​ൽ ഫാ​ൻ​സോ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ച​ത്. അ​ണ്ട​ർ 17 വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​ണ് സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ​ത്. അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ർ​ഹ​രി​ലെ ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും സി​ദ്ദീ​ഖ് ആ​ണ്. ലൊ​ക്ക​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ജാ​സിം അ​ൽ ജാ​സിം, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ഈ​മി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് സി​ദ്ദീ​ഖ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ദോ​ഹ എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഷി​ഫ്റ്റി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച​തി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡും സി​ദ്ദീ​ഖ് ആ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. 2022 ഫി​ഫ വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പ്, 2023 ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ്, ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ, ദോ​ഹ മാ​ര​ത്ത​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക മേ​ള​ക​ളി​ലും സി​ദ്ദീ​ഖ് വ​ള​ന്റി​യ​റാ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് ബോം​ബ്ര​ണ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​ന​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ്.

