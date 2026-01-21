Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:15 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ക്വി​സ്, ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ന് ഹാ​ട്രി​ക് ജ​യം

    മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ക്വി​സ്, ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ന് ഹാ​ട്രി​ക് ജ​യം
    മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ക്വി​സി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്

    അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് എം.​പി ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു 

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ല​യാ​ളം പ്ര​ശ്നോ​ത്ത​രി മ​ത്സ​ര​മാ​യ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഭാ​ഷാ​ര​ത്ന പു​ര​സ്കാ​രം’ ക്വി​സി​ൽ ഭ​വ​ൻ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. മാ​ള​വി​ക ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സാ​ൻ​വി ബി​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യി​ലും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ അ​റി​വും മി​ക​വു​മാ​ണ് വി​ജ​യ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ 17 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പോ​യ​ന്റു​മാ​യാ​ണ് ഭ​വ​ൻ​സ് ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ് എം.​പി ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഭ​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​ണ് ഹാ​ട്രി​ക് വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും സ്കൂ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചെ​ന്നും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ഭ​വ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജെ.​കെ. മേ​നോ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ഞ്ജ​ന മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:malayali samajamwinsquizBhavans School
    News Summary - Malayali Samajam Quiz, Bhavans Public School wins hat-trick
