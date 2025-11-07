Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്

    മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    ദോ​ഹ: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ബി​ർ​ള പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 100 ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി കോ​ഴ്സി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന 90 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റും.

    ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന കോ​ഴ്സി​ന്റെ പു​തി​യ ബാ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്കും തു​ട​ക്ക​മാ​വും. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ബാ​ഡ്ജു​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളും ഭാ​ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും.

