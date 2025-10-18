Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ പ​ര്യ​ട​നം; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം

    മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം -മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ പ​ര്യ​ട​നം; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം
    മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം -കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഖ​ത്ത​ർ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം

    ദോ​ഹ: മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം -ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും അ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ത്തി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ ‍ഖ​ത്ത​ർ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ.



    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ അ​ശോ​കാ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റു​മ​ണി മു​ത​ൽ അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ലു​ള്ള ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​കും ‘മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം 2025’എ​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ പാ​ന​ൽ കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ്‌ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വു​മാ​യ ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി മു​ഖ്യ ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി​യാ​യും നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വു​മാ​യ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി, ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​ക്കാ​ണ് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സി.​വി. റ​പ്പാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജെ.​കെ. മേ​നോ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ ജേ​താ​വും പ്ര​മു​ഖ സ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​മോ​ഹ​ൻ തോ​മ​സ്, ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍, ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍, ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹ അ​ബ്ദു​ൾ ക​രീം തു​ട​ങ്ങി ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സാ​മൂ​ഹ്യ- സാം​സ്കാ​രി​ക വാ​ണി​ജ്ജ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ര്‍ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

    സം​സ്കൃ​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ബി​ജു പി. ​മം​ഗ​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വും മു​ൻ സം​സ്കൃ​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

