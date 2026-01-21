Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമ​ല​ർ​വാ​ടി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:20 AM IST

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ലോ​ത്സ​വം ‘ടാ​ലെ​ന്റി​നോ 2026’ ജ​നു​വ​രി 23ന്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ലോ​ത്സ​വം ‘ടാ​ലെ​ന്റി​നോ 2026’ ജ​നു​വ​രി 23ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം ഖ​ത്ത​ർ ഘ​ട​കം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ടാ​ലെ​ന്റി​നോ 2026 ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മെ​ഗാ ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കപ്പെട്ട പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് ആ​റ് സോ​ണു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മെ​ഗാ ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ബ​ഡ്‌​സ്, കി​ഡ്സ്, സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ എ​ന്നീ നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യ​ക്തി​ഗ​ത -ഗ്രൂ​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പ​ന, ഖ​വാ​ലി, വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ട്, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, മൈ​മി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 24ഓ​ളം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​ക്ക് പു​റ​മെ അ​ഞ്ചു വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 800ൽ​പ​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് 50 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ഖ​ത്ത​ർ ഘ​ട​കം ക​ൺ​വീ​ന​റു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നാ​യി ന​ഹ്‌​യാ​ബീ​വി​യെ​യും വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ന്മാ​രാ​യി ബ​ബി​ന ബ​ഷീ​ർ, റ​ഫ്‌​ന ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ എം.​എം, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി.​കെ. ജ​സീം എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഡോ. ​സ​ൽ​മാ​ൻ (ഫെ​സി​ലി​റ്റീ​സ്), സി​ദ്ദി​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര (റ​വ​ന്യൂ), താ​ഹി​ർ ടി.​കെ., സൗ​ദ പി.​കെ. (വ​ള​ന്റി​യ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലിം (ഫു​ഡ്, റി​ഫ്ര​ഷ്മെ​ന്റ്), സ​ലിം വേ​ളം (മീ​ഡി​യ), ജ​സീം ല​ക്കി (പി.​ആ​ർ), സ​ലിം വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ഷൈ​ൻ (സാ​മ്പ​ത്തി​കം), ജൗ​ഹ​റ അ​സ്‌​ലം, ആ​ബി​ദ സു​ബൈ​ർ (ജ​ഡ്ജ​സ്), അ​മീ​ന മു​ബാ​റ​ക്. (ഗെ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്), ആ​ഷി​ഖ്, ഫ​ഹ​ദ് (ടാ​ബു​ലേ​ഷ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സെ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsyouth festivalgulfMalarwadi
    News Summary - Malarwadi Youth Festival ‘Talentino 2026’ on January 23
    Similar News
    Next Story
    X