    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 1:49 PM IST

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന ക്വി​സ്; ഐ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് വെ​സ്റ്റ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന ക്വി​സ്; ഐ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് വെ​സ്റ്റ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    മ​ല​ർ​വാ​ടി റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഐ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് വെ​സ്റ്റ് ടീം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ല​ർ​വാ​ടി റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ 13 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​സി​ൻ ബ​സ്സാം, അ​ഹ്‌​യാ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഐ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് വെ​സ്റ്റ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ ഷ​മീ​ർ, അ​യാ​സ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ൽ വാ​ബ് ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​യ്യാ​ൻ, ത​മീ​മ ത​മിം എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഐ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ഈ​സ്റ്റ് ടീം ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബു​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

